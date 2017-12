Chuvas fazem rio transbordar no município de Juquiá

Pelo menos 15 bairros foram prejudicados pelas precipitações, que fizeram que com que o rio transbordasse. "A Defesa Civil (do Departamento de Meio Ambiente) do município está atuando e a do Estado já manifestou apoio", afirmou o prefeito da cidade, Mohsen Hojeije.

Segundo a gestora ambiental da Prefeitura de Juquiá, Silvia Leal, as chuvas que ocorreram na cidade começaram no município de Miracatu, também localizado no Vale do Ribeira. As rodovias interditadas por pedaços de árvores são as SP 79 e a SP 165, que liga a região do Vale do Ribeira.

De acordo com o prefeito, o que deve ser feito neste momento "é socorrer as pessoas que estão em área de risco". Ele explicou que há muitas casas nas proximidades do rio, pois foi lá que a cidade cresceu. "Então, essas casas vão sempre sofrer interferências das chuvas", explicou.

O prefeito disse que por volta das 18 horas sairá um levantamento mais preciso do município, informando o número aproximado de pessoas afetadas pelas chuvas. Mohsen também contou que espera receber alguma ajuda do governo do Estado de São Paulo.