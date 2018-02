Chuvas fortes no Sul do País provocaram deslizamentos

No Rio Grande do Sul, o granizo danificou pelo 300 casas no município de Planalto e 80 em Lageado do Bugre. No Paraná, a Defesa Civil relatou que pelo menos 20.477 pessoas foram atingidas pelas chuvas em todo o Estado. Curitiba registrou alguns alagamentos de pequeno porte em diversos pontos. No interior, as chuvas de granizo destelharam mais de 5 mil residências, mas sem gravidade. As prefeituras ofereceram lona para que os moradores que não podem substituir as telhas imediatamente cubram os buracos.

Os órgãos locais não relataram necessidade de desalojamento, e, por enquanto, não há desabrigados. O Instituto Simepar, que monitora o clima na região, alertou para o acumulado de chuva previsto, que deve ser expressivo entre o oeste, sudoeste e o sul paranaense.

Em Santa Catarina, a Defesa Civil acompanha de perto a situação em 11 municípios com maior risco de inundações e deslizamentos. Em Rio do Sul, na região centro-oeste do Estado, 410 pessoas foram transferidas preventivamente para 13 abrigos da prefeitura. O rio que corta a cidade transbordou e invadiu a rodovia SC-350, que foi interditada. Em Aurora, ao sul, 30 famílias foram encaminhadas para abrigos. Brusque e Lages registraram deslizamentos de terra e algumas famílias precisaram ser desalojadas. Uma chuva de granizo danificou 500 casas no município de Saltinho, 300 em Santa Tereza do Progresso, 80 em São José dos Cedros e 60 em Serra Alta.

A previsão é que o volume de chuvas na madrugada de sábado para domingo seja superior que o da noite anterior. A previsão é de chuvas fortes acompanhadas de grande concentração de raios e rajadas de vento.