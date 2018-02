Chuvas já provocaram 7 mortes no Ceará Ao menos sete pessoas morreram em decorrência dos temporais e 112 ficaram feridas no Ceará. De acordo com balanço da Defesa Civil do Estado, 59 cidades do Ceará foram afetadas pelas intensas chuvas que atingem o Estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, 165.930 pessoas foram prejudicadas de alguma forma, sendo que 11.065 estão desabrigadas - perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 15.507 desalojadas - podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.