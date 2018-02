Chuvas no Rio forçam 180 moradores a deixar casas As fortes chuvas que caíram no norte do Rio nos últimos dias forçaram pelo menos 180 moradores a deixar suas casas nesta terça-feira, 3. As dificuldades por causa das cheias se concentraram, especialmente, em Macaé, onde há pelo menos cem moradores desalojados ou desabrigados, mas famílias ficaram sem teto também em Cardoso Moreira e Italva. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Luciano da Costa Castilhos, parou de chover à tarde e a situação parece ter se estabilizado, momentaneamente. "Estamos monitorando os pontos sensíveis, mas as águas estão regredindo com certa velocidade", afirmou.