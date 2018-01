Chuvas: SC tem dois municípios em estado de calamidade A Defesa Civil de Santa Catarina atualizou para 42 o número de municípios atingidos pelas chuvas do último final de semana, principalmente na região Norte do Estado. Mesmo com o tempo estável, o aumenta conforme os relatórios de danos chegam à secretaria. Destes municípios, 30 decretaram situação de emergência e dois continuam em estado de calamidade pública (Guaramirim e Rio Negrinho). Com os dados atualizados, também sobe a estimativa de pessoas afetadas. Pelos números da Defesa Civil, mais de 130 mil foram atingidas pelas enxurradas. Desalojados, na maioria, e desabrigados, passam de 20 mil. Só em Guaramirim, 19 mil pessoas tiveram que sair de suas casas.