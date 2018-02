Chuvas voltam a atingir Norte e Nordeste do País hoje O tempo segue instável na maior parte do País hoje, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, as mais atingidas pelas chuvas nas últimas semanas, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As áreas de instabilidade deixarão o tempo com muitas nuvens e ocorrerão pancadas de chuva no Mato Grosso e no oeste e noroeste de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas haverá chance de chuva localmente forte, principalmente em algumas cidades do Pará, Maranhão, norte de Tocantins e norte e leste da região Nordeste. Na região entre o Recôncavo Baiano e Sergipe, será mais um dia de chuva.