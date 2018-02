Cia Hering aumentará lojas em 2014 para tentar elevar vendas

A medida faz parte dos esforços da empresa para tentar alavancar suas vendas, já que não vê expectativa de crescimento forte no curto prazo, segundo o presidente, Fabio Hering.

"Sementes estão sendo jogadas em terra fértil", disse durante encontro da empresa com analistas.

A primeira loja será inaugurada durante o primeiro semestre de 2014, afirmou o diretor da marca Hering, Luís Bueno, em encontro com analistas em São Paulo.

Segundo o executivo, a varejista já vendia moda íntima e fitness, faturando 100 milhões de reais com essas peças dentro da sua principal bandeira, a Hering Store.

"O que fizemos foi aumentar o sortimento, principalmente de fitness" e introduzir uma nova categoria criada para momentos de lazer e relaxamentoo, afirmou Bueno. "Temos confiança muito grande de que estamos inaugurando mais uma avenida de crescimento para a companhia".

Segundo ele, a medida visa a elevar as vendas nas mesmas lojas no próximo ano. Nos primeiros nove meses em 2013, as vendas da marca Hering por esse critério, que considera apenas as lojas abertas há pelo menos um ano, caíram 1,5 por cento sobre igual período de 2012.

Bueno revelou que produtos com preços mais altos dentro da sua categoria tiveram melhor desempenho no critério mesmas lojas nos últimos meses, segundo uma pesquisa da empresa. As roupas de tecido também tiveram melhor performance que artigos de malha, assim como a coleção feminina sobre a masculina.

A crença da empresa é de que a otimização do portfólio com base nessas descobertas irá gerar "importantes melhoras de produtividade" nas lojas, disse Bueno.

Para 2014, a empresa prevê abrir mais 70 unidades da rede Hering Store, além de 30 Hering Kids, marca que nasceu dentro da Hering Adulto e acabou virando uma operação própria, abrindo o caminho para a replicação do processo com a Hering For You.

OUTRAS VIAS

Após instituir neste ano a separação na gestão de suas diferentes marcas, a empresa também analisa estabelecimentos próprios para a marca Dzarm, que tem preços mais altos e proposta de moda mais forte.

O diretor da marca, Edson Amaro, afirmou que o intuito é aproveitar o potencial de expansão em canais "monomarca", diante da forte representatividade atual do varejo multimarcas.

O executivo, que também comanda as marcas Hering Kids e PUC, disse que o varejo multimarcas responde por cerca de 70 por cento do faturamento de PUC e Hering Kids e por 97 por cento da receita da Dzarm.

Nesse contexto, a empresa lançará um novo plano de negócios para a marca Dzarm no primeiro semestre de 2014, contemplando um projeto de lojas. Hoje, a Dzarm conta com apenas uma loja piloto no shopping Anália Franco, na capital paulista.

Além disso, Amaro estimou que a rede Hering Kids poderá contar com até 250 lojas próprias, ante 57 neste ano. Para a PUC, a empresa vê espaço para 90 a 100 lojas totais, com mais 100 pontos dentro das unidades Hering Kids.

Outra investida recente é a retirada de espaço destinado à Hering Kids nas lojas Hering Store nos shoppings, com o intuito de abrir espaço para mais produtos adultos.

Já para as operações online, a companhia quer que as compras na Internet cheguem a cerca de 5 por cento das vendas, ante patamar atual de 1 por cento, mas não estabeleceu prazos. (Por Marcela Ayres)