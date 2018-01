Ciab 2006 tem papa-fila e agência que ´reconhece´ o cliente Durante o Ciab 2006, congresso e feira de soluções tecnológicas para o setor financeiro, a Microsoft demonstrou algumas soluções com o uso de chips de radiofreqüência, ou RFID. A proposta da empresa é de criar uma agência e equipamentos que reconheçam o cliente apenas com a sua aproximação. Caso a solução seja adotada por bancos, seria possível a um caixa eletrônico reconhecer o cliente assim que ele adentrasse o ambiente do banco, permitindo ao equipamento dar uma saudação personalizada, por exemplo. Em seu espaço na feira, a empresa contou com a participação de quatro empresas, a InfoSERVER, que proveu a solução, a chamada MobiliBANK, composto por um coletor de dados da Symbol e uma impressora portátil. O conceito pressupõe que em um banco com excesso de clientes, o usuário poderia ser atendido em qualquer lugar. A mesma proposta seria válida para instalações temporárias, como agências móveis que atenderiam o cliente do banco em eventos. Contudo, ainda não há um caso de banco no Brasil que tenha optado pela adoção dos chips RFID na identificação dos clientes.