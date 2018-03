Ciclista é atropelado na zona leste de São Paulo Um ciclista foi atropelado por um carro na Avenida Celso Garcia, no Belém, zona leste de São Paulo, por volta das 6h15 desta segunda-feira, 27. O acidente ocorreu na altura da Rua Belém, no sentido bairro. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé e seu estado de saúde não foi informado.