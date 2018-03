Ciclista e motociclista morrem em rodovias de SP Um ciclista e um motociclista morreram, na madrugada de hoje, em rodovias da região de Ribeirão Preto. O comerciante Leônidas Mendes de Oliveira, de 43 anos, foi atingido por trás por um Corola quando andava, por volta de 1h30, de bicicleta na rodovia que liga Sertãozinho a Pontal. Oliveira foi socorrido no Pronto-Socorro de Pontal, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista Geraldo Gulo disse que chovia e não conseguiu desviar da bicicleta, que surgiu repentinamente à sua frente. E às 5h10, no km 153, da Rodovia Antonio Bruno, que liga Jaborandi a Colina, Tiago Soares Cruz, de 20 anos, que voltava para Colina, perdeu o controle de sua moto Honda e caiu na pista, morrendo no local. Nenhum outro veículo estava nas proximidades.