Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em SP

O acidente aconteceu por volta das 19h30. À polícia, o motorista do ônibus afirmou que viu a bicicleta vindo na contramão e que tentou desviar. No momento do acidente, o veículo tinha poucos passageiros. A bicicleta da vítima ficou totalmente amassada. A colisão danificou o vidro dianteiro do lado esquerdo do ônibus.

A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao pronto socorro do Tatuapé, mas não resistiu. O motorista irá responder por homicídio culposo (sem intenção). O caso foi registrado no 8.° DP (Brás).