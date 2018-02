Ciclofaixa noturna será ativada na Paulista e Ibirapuera

O percurso possui 27,8 quilômetros de extensão e chega até a Praça Armando Salles Oliveira, onde fica o Monumento às Bandeiras, na entrada do Parque do Ibirapuera. A intenção é que a população possa visitar a Avenida Paulista e chegar até a árvore de natal do Ibirapuera.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a ativação da ciclofaixa de lazer é um "estímulo para que os moradores de São Paulo deixem seus carros em casa para conferir os enfeites natalinos da Paulista e da região do Parque do Ibirapuera, pedalando".

A CET alerta os motoristas para que fiquem atentos às alterações no sistema viário realizadas para ativar a ciclofaixa, como o bloqueio da Rua Haddock Lobo, entre a Rua Luís Coelho e a Avenida Paulista, liberada apenas para acesso local.

Na Paulista, haverá ainda um trenó de Papai Noel puxado bicicletas circulando entre a Praça do Ciclista e a Praça Osvaldo Cruz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serão utilizados cones luminosos nos principais cruzamentos do percurso para reforçar a visualização do trajeto, além de bandeiras com bastões luminosos com a palavra "pare".

No feriado de Natal, na próxima quarta-feira, 25, serão ativadas ciclofaixas de lazer na cidade, das 7h às 16h. Mas no dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo, as ciclofaixas serão suspensas.