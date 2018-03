Ciclovia do Rio Pinheiros será reaberta neste domingo A ciclovia do Rio Pinheiros será reaberta a partir deste domingo, 30, aos usuários. Equipe de manutenção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai manter os reparos aos danos causados durante manifestação popular, no dia 18. Ainda é preciso repor lixeiras e bebedouros. A ciclovia tem 21,2 quilômetros de extensão, ao longo da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), entre as Estações Jurubatuba e Villa-Lobos/Jaguaré. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.