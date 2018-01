Cidade britânica será a primeira a ter cobertura WiMAX Enquanto no Brasil há um intenso debate regulatório sobre as licenças para operação de serviços WiMAX, uma cidade no Reino Unido será uma das primeiras no mundo a ser coberta pela tecnologia de comunicação sem fio. A pequena cidade de Milton Keynes, a 95 quilômetros de Londres, será palco de experimentos com esta tecnologia. A rede será montada pela Pipex, uma empresa de telecomunicações, em parceria com a Intel, que fornecerá os equipamentos de comunicação WiMAX. Mas nem toda a população de 220 mil moradores será servida pela rede, num primeiro momento: a rede ficará concentrada no centro da pequena cidade, expandindo seu alcance aos poucos até alcançar toda sua extensão. Os testes servirão, por exemplo, para avaliar os problemas da tecnologia WiMAX. Embora uma grande promessa no acesso de banda larga sem fio, esta tecnologia sofre como algumas limitações. Por exemplo, maiores velocidades no acesso aos dados acontecem na proximidade com as antenas. Outro senão é a que a melhor performance destas redes acontece quando há a chamada "linha de visada", que é quando não há obstáculos entre antenas e aparelhos receptores. A melhor propagação de sinais é, aliás, um dos maiores desafios para os desenvolvedores da tecnologia, especialmente em ambientes urbanos densamente povoados, onde os sinais WiMAX precisarão encontrar edifícios e a interferência de outras fontes de sinais eletromagnéticos. (Com Agências Internacionais)