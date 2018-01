Cidade californiana novamente à venda no site Ebay Depois de ter sido a primeira cidade a ser leiloada no site Ebay, a pequena localidade de Bridgeville, no norte da Califórnia, parece não agradar ao comprador e agora volta a ser oferecida a quem der mais. Bruce Krall, o operador da bolsa do condado de Orange que comprou a cidade por US$ 700 mil há três anos, pedirá pelo menos US$ 1,75 milhão pela propriedade em 4 de abril, data em que começará a receber lances no Ebay. O povoado inclui três vacas, um escritório dos correios, uma cafeteria e um cemitério, que contém o túmulo do último homem branco morto pelos índios no condado de Humboldt. Esta é a terceira vez que Bridgeville, que fica a cerca de 400 quilômetros ao norte de São Francisco, é posta à venda nos últimos anos. "Parece a cidade que ninguém quer", afirmou Mel Shuman, proprietário de um rancho próximo, ao jornal "Los Angeles Times". Krall se esforçou em transformar a propriedade num retiro, mas, segundo disse ao "Los Angeles Times", problemas de família o forçaram a abandonar idéia justamente quando começava a decolar. Projetos O anúncio no Ebay informa que Bridgeville poderia se transformar num campus universitário, num rancho ou num pequeno complexo hoteleiro, já que se situa "num lugar verdadeiramente lindo, fora da região dos nevoeiros". A proprietária anterior, Elizabeth Lapple, uma colecionadora de antigüidades, havia compradou a propriedade há 30 anos por US$ 150 mil, depois de vê-la anunciada no "Los Angeles Times". Logo depois, a cidade foi adquirida por um grupo religioso, mas voltou às mãos de Lapple, pois o grupo não pagou as prestações. A oferta de Lapple atraiu pessoas de lugares como Islândia, Alemanha e Texas, de onde um homem disse querer transformar a cidade em um bordel. A pitoresca cidade, onde vivem cerca de 25 pessoas à beira do rio Van Duzen, foi, em 2002, a primeira a ser posta à venda no site de leilões Ebay, com sede na Califórnia.