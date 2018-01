Cidade chinesa amplia controle sobre a internet após protesto Uma cidade chinesa planeja censurar trocas de mensagens em salas de bate-papo online e banir postagens anônimas na web depois de a internet ser usada para organizar um protesto em massa contra a implantação de uma usina química, informou um jornal chinês na última sexta-feira. Sob o novo regulamento, usuários da web teriam que usar seus nomes verdadeiros quando postarem mensagens em mais de 100 mil websites registrado em Xiamen, uma cidade portuária na província sulista da Fujian, segundo o jornal Beijing Youth Daily. "Os nomes registrados devem ser os mesmos que os da carteira de identidade", disse uma autoridade do governo segundo o diário, acrescentando que novas postagens passariam por uma triagem, e o conteúdo inaceitável seria bloqueado. A censura na internet é comum na China, onde o governo emprega um elaborado sistema de filtragem e dezenas de milhares de monitores humanos para fiscalizar seus 140 milhões de usuários da web, cirurgicamente arrancando materiais considerados impróprios. O governo vinha estudando uma legislação para exigir que blogueiros usem seus verdadeiros nomes quando se registrarem, mas recuou após protestos de empresas do setor e de usuários. No mês passado, centenas de manifestantes usando máscaras anti-gás e segurando faixas marcharam por Xiamen, exigindo que o governo desista dos planos de construir uma indústria química considerada por alguns como "bomba atômica" contra a costa marítima da cidade. Os manifestantes se organizaram por meio de trocas de informações e comentários em salas de bate-papo na web, blogs e mensagens de texto para celulares. O governo chinês alega que a censura à internet é necessária para permitir a usuários um ambiente "saudável" online e para ajudar a construir uma sociedade "harmoniosa".