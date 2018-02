Cidade da Espanha tem campanha com beijos por descontos no comércio

Os comerciantes da cidade de Teruel, no nordeste da Espanha estão oferecendo descontos para os consumidores que beijarem vendedores, gerentes ou outros empregados das lojas.

A campanha "Beijos por Natal", dos comerciantes de Teruel, oferece descontos de até 50% para cada consumidor que participar da brincadeira.

O consumidor pode dar um ou dois beijos no rosto, na mão e também vale jogar beijos no ar.

O objetivo é incentivar as compras de fim de ano na cidade e a campanha já conseguiu que as vendas registrassem um aumento de 9% apenas em seu primeiro dia de lançamento.

"O que pretendemos é uma mudança de tendência no setor comercial. Incentivar os consumidores a sair de casa com uma mensagem nova e também positiva, porque um beijo é o contrário da apatia, com tantas notícias de crise", disse à BBC Brasil o diretor da Associação de Comerciantes de Terual, Rodolfo Pangua.

'Vale-beijo'

A campanha tem descontos que variam entre 5% e 50%, distribuídos através dos "vales-beijos". E, em troca de uma compra ou da consumação em bares em restaurantes credenciados, os consumidores poderão até conseguir presentes grátis.

Os vales em forma de tíquete também podem ser usados para conseguir horas gratuitas de estacionamento, entradas de cinema, lotes de doces típicos de natal, pantufas, cachecóis e sorteio de brindes no centro comercial da cidade.

"Queremos que nos beije, queremos te beijar, queremos ver você beijando. Definitivamente, o que queremos é que sorria, deixe o pessimismo para trás e retome estes sorrisos que estão em falta há tempos", afirma a principal propaganda da campanha.

"Ganhe 20% de desconto nos dando um beijo", avisam os cartazes nas vritines das lojas.

"Decidimos testar a eficácia da ideia em uma promoção que anunciamos 'três dias loucos', nos 1º, 2 e 3 de dezembro. O nome de louco parecia apropriado, pois sempre fazemos coisas estranhas", explicou o representante dos comerciantes.

"A resposta em geral foi muito positiva. As vendas aumentaram, o público ficava com um sorriso e nossos associados pediram para estender a promoção durante toda a campanha de Natal, com mais incentivos e marketing", acrescentou Rodolfo Pangua.

A ampliação da campanha oferece mais dias para que os consumidores possam trocar beijos por descontos, em uma tentativa de aquecer ainda mais as vendas no período em que o consumo está em seu auge, entre 20 de dezembro e 4 de janeiro.

Segundo a tradição espanhola os presentes são distribuídos a partir da véspera de Natal até o dia 6 de janeiro.

'Beijoqueiros profissionais'

A Associação de Comerciantes de Teruel também vai colocar no centro da cidade dois estandes com atores, que atuarão como "beijoqueiros profissionais".

O objetivo é incentivar o público a dar beijos em seus acompanhantes, nos atores e em qualquer desconhecido que aceitar a brincadeira. Tudo em troca de um vale desconto para compras e sorteios.

A Associação de Comerciantes e a Organização Sindical dos Trabalhadores de Aragón (OSTA), que representa os funcionários, reconhecem que nem todos os funcionários das lojas se sentem à vontade para beijar os clientes.

"Tem gente que não está gostando. mas admitimos que, neste momento, o importante é ter trabalho. Estamos em uma região com 18% de desemprego, onde o setor de serviços é o mais castigado", disse à BBC Brasil um porta-voz da OSTA.

Pelo menos em sua fase inicial, a campanha de Teruel já supera a média de previsão de vendas para este Natal, marcado pela crise econômica no país.

Segundo a Confederação Espanhola de Comércio (CEC), a expectativa é de melhorar o resultado em 8% no volume de vendas depois de três anos de queda no consumo.

"A temporada anterior foi a pior dos últimos cinco anos. Com a crise, sabemos que o consumidor atuará de maneira muito racional na hora de comprar", afirmou à BBC Brasil o presidente da CEC, Manuel García Izquierdo.

"A principal tendência será pesquisar qualidade e preço, mas, se alguma promoção chamar a atenção, se os beijos ajudam a espantar o pessimismo e animal as compras, que sejam bem-vindos", acrescentou.