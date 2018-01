Cidade do México oferece Xbox e PCs na troca por armas A polícia da Cidade do México, que recentemente promoveu uma grande operação contra o tráfico de drogas, espera tirar armas da rua oferecendo computadores e videogames em troca por elas. No lançamento do programa, no bairro de Tepito, que foi alvo de operação da polícia no mês passado, o chefe da polícia local, Joel Ortega, disse que qualquer um que oferecer uma arma de grosso calibre, como uma metralhadora, receberá em troca um computador. Os donos de armas menores poderão trocá-las por dinheiro ou por um Xbox, videogame da Microsoft. O prefeito recém-eleito, Marcelo Ebrard, tem agido rapidamente para devolver a ordem à caótica capital mexicana ao promover operações de combate a quadrilhas e ambulantes que bloqueavam as calçadas de estreitas ruas da cidade há anos. As ações de Ebrard ecoam as medidas do presidente conservador Felipe Calderón, que desde dezembro ordenou operações militares em vários Estados do país afetados por grupos de traficantes de drogas que mataram no ano passado cerca de 2 mil pessoas. Os organizadores da campanha de recolhimento de armas afirmam que têm 100 computadores prontos para a primeira fase do programa. Cada máquina custa 8.500 pesos (US$ 769) e é equipada com software doado pela Microsoft. No primeiro dia da campanha, a cidade recolheu 17 armas, incluindo 12 em Tepito. Se bem sucedido, o programa será ampliado para Iztapalapa, outra área alvo da polícia que na semana passada enviou 800 policiais que expropriaram seis quarteirões de lojas de peças de carros roubados. As armas entregues serão destruídas pelo exército. A cidade prometeu manter em sigilo a identidade das pessoas que entregarem armas.