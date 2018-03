Cidade do MT denunciará quem não combater dengue Os moradores de Nova Mutum, em Mato Grosso, que não colaborarem no combate à dengue serão denunciados ao Ministério Público, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a secretaria, após três notificações por falta de cuidados com o quintal ou o terreno, o morador será multado e, em seguida, receberá mais uma visita do agente de saúde, independente de ter pago a multa ou não. Se não tiver resolvido o problema de acúmulo de lixo e de água, será denunciado ao Ministério Público, que tomará as medidas cabíveis para obrigar o cidadão a colaborar com a saúde pública. Para a secretária municipal de Saúde, Anke Helga Shwabe, é necessário "manter alerta máximo e cuidados reforçados para evitar uma explosão de casos de dengue. Além disso, o mesmo mosquito que transmite a dengue é o transmissor da febre amarela", disse Anke, lembrando que as condições climáticas - chuvas e calor - continuam propícias à proliferação do mosquito. A secretaria orienta os moradores a esvaziar garrafas, colocando de boca para baixo, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d''água.