Cidade do Tocantins terá usina de biodiesel A Metacortex Consultoria e Modelação de Recursos Naturais, especializada em consultoria agropecuária e florestal, estrutura a instalação de uma usina de biodiesel em Paraíso (TO). A empresa captará recursos e será responsável pela gestão do processo agroindustrial. A usina terá capacidade para produzir 100 milhões de litros de biodiesel/ano e utilizará girassol e pinhão-manso como matérias-primas.