Cidade mineira leva prêmio da Loteria Federal da Caixa O primeiro prêmio da extração de número 04213 da Loteria Federal saiu para um bilhete da cidade mineira de Conselheiro Lafaiete. O sorteio foi realizado hoje, pela Caixa Econômica Federal, em Guarapari, no Espírito Santo, pelo Caminhão da Sorte. A CEF relembra, porém, que há outras faixas de premiação e alerta aos portadores de bilhetes que consultem as listas expostas nas casas lotéricas e no site da Caixa. Os cinco prêmios principais - cujos valores correspondem ao total de séries da extração - foram sorteados para os seguintes bilhetes: 1º prêmio para o bilhete 69.598, no valor de R$ 300 mil; 2º prêmio para o bilhete 29.121, e valor de R$ 18 mil; 3º prêmio para o bilhete 45.430, com prêmio de R$ 12 mil; 4º prêmio para o bilhete 35.122, e seu valor é de R$ 9 mil; e 5º prêmio para o bilhete 23.739, e seu valor é de R$ 6 mil.