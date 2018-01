Cidade no Japão tem mais de 550 'lares solares'

Em Ota, uma cidade a 80 quilômetros de Tóquio, no Japão, mais de 550 casas já instalaram painéis solares para produzir energia elétrica. Em um país de recursos naturais escassos como o Japão, as energias renováveis vêm ganhando cada vez mais importância. Nas casas de Ota, quando a produção de eletricidade a partir do sol é maior do que o consumo, os moradores vendem energia para a companhia elétrica. Com isso, é possível ganhar até US$ 50 por mês. Especialistas afirmam que, compradas a preço de mercado atualmente, levaria 30 anos para os moradores recuperarem o investimento nos painéis solares, que custam o equivalente a US$ 20 mil. Mesmo vendendo energia à companhia elétrica. É justamente o alto preço do equipamento que representa o maior desafio para a popularização dessa energia verde, conta Kazuo Nakashima, gerente de habitação da cidade. O governo do Japão acabou com os subsídios a painéis solares em 2006, mas existem planos de reintroduzí-los no ano que vem. Mesmo assim, os subsídios só vão pagar 10% dos custos de instalação dos painéis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.