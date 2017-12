Cidades de SP apontam falhas em guia turístico da Copa O turista que seguir a indicação do guia turístico do Comitê Paulista da Copa do Mundo, com 55 roteiros em 49 municípios, vai encontrar um prédio vazio ao procurar um dos três restaurantes apontados em Sorocaba. O estabelecimento recomendado pelo guia fechou há pelo menos três anos. As prefeituras que receberão seleções estrangeiras durante a competição, e que por isso foram incluídas no roteiro, apontam vários erros no material produzido pelo Comitê Paulista em parceira com a Secretaria de Turismo do Estado.