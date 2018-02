Cidades do MA terão recursos federais, diz Defesa Civil

De acordo com o representante da Secretaria de Defesa Civil Nacional, coronel José Wilson Pereira, as necessidades emergenciais serão atendidas independente de qualquer situação irregular do município com a União. Para o repasse, a Defesa Civil e o governo maranhense estão elaborando planos de trabalho, subsidiados por documentação que apontam a situação individual de cada município. Os dados serão enviados para o governo federal.

A Transferência Obrigatória é mais rápida porque exige documentação reduzida. É necessário apenas o preenchimento do Formulário de Avaliação de Danos (Avadan) - documento que contém toda a avaliação dos danos no município afetado -, do Formulário de Notificação Preliminar de Desastre (Nopred) - documento de comunicação para Defesa Civil conhecer o desastre -, os croquis da área - desenho que ajuda na localização da área afetada - e o decreto de situação de emergência.