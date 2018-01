Cientista será 1ª mulher a receber ´Nobel da informática´ A cientista da IBM Frances Allen entrará para a história como a primeira mulher a receber o prêmio Turing, uma espécie de "Nobel da informática", em seus 40 anos de existência. Allen, de 75 anos, receberá em junho o prêmio e US$ 100.000 por seus trabalhos para otimizar os programas que traduzem linguagens informáticas entre si, utilizados em campos tão distintos como previsões meteorológicas e a segurança nacional. Ela chegou à IBM em 1957, após completar um mestrado em Matemática na Universidade de Michigan. "Tive a boa sorte de trabalhar em grandes projetos com bons instrumentos", disse Allen, que, entre outras coisas, projetou softwares para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, em inglês). Embora tenha se aposentado em 2002, Allen continuou trabalhando em programas para encorajar mulheres e jovens a estudar informática. Desde a primeira edição do prêmio, em 1966, o Turing premiou avanços em campos como a inteligência artificial, mas homens sempre levaram.