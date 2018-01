Cientistas apresentam projeto de 'manto acústico' que isola som

Cientistas espanhóis revelaram um projeto para desenvolver um "manto acústico" capaz de isolar o som quase por completo. Segundo os especialistas da Universidade Politécnica de Valencia, a nova tecnologia poderia ser eficiente na construção de residências e casas de espetáculos à prova de som, além de navios de guerra mais silenciosos. A técnica por trás do manto, apresentada no New Journal of Physics, consistiria em criar um objeto composto de "cristais sônicos" que atrairia as ondas sonoras, impedindo sua propagação. Esses objetos sonoros futurísticos seriam instalados em um tipo de material, ainda a ser criado, que serviria de escudo contra o som. Jose Sanchez-Dehesa, um dos pesquisadores envolvidos, disse à BBC News que um manto composto de painéis e cilindros minúsculos poderia alcançar tal efeito. "A idéia do manto acústico é desviar as ondas sonoras para o objeto de cristais sônicos", disse Jose Sanchez-Dehesa. Simulações feitas pelos especialistas mostraram que cerca de 200 camadas do manto poderiam isolar qualquer som por completo. Implicações Sanchez-Dehesa ainda disse que a equipe agora pretende desenvolver e testar o material em laboratório para comprovar as simulações. "Não é um projeto irrealístico, não exige feitos extraordinários", disse ele. "É algo que pode ser produzido facilmente". Se um dia vier a ser comercializado no futuro, os cientistas espanhóis acreditam que o manto poderá ter implicações na construção civil e nas Forças Armadas. Paredes contendo o material poderiam ser utilizadas para construir casas e salas de espetáculo, que se serviriam da tecnologia para melhorar a qualidade do som em algumas áreas e afastá-lo de outras. As Forças Armadas também poderiam se beneficiar, criando submarinos que não sejam detectados por sonares e navios de guerra mais silenciosos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.