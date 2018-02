Cientistas avaliam total de fotossíntese feito ao ano

As plantas retiram dióxido de carbono da atmosfera para a fotossíntese. Christian Beer, do Instituto Max Planck (Alemanha), e colegas afirmam que as plantas consomem cerca de 122 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa da atmosfera por ano. Para se ter uma ideia, segundo os cientistas a quantidade total de carbono injetada na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis é de cerca de 7 bilhões de toneladas por ano.

O estudo foi publicado online pela revista Science. Os pesquisadores destacaram o papel das florestas tropicais, responsáveis por 34% do total de absorção de CO2 da atmosfera. As savanas representam 26%, embora ocupem uma superfície cerca de duas vezes maior que a das florestas tropicais. Os cientistas afirmam que a chuva tem papel importante no processo de fotossíntese, mas dizem que muitos modelos do clima tradicionais superestimam a influência das precipitações porque falta informação sobre as taxas de fotossíntese global. Os novos dados, portanto, devem contribuir para melhorar os modelos do clima e do ciclo do carbono no futuro.

Encalhado

Meninos brincam com um tubarão-baleia desgarrado que morreu preso nas águas rasas da praia de Hawkesvay, em Karachi (Paquistão); essa é a maior espécie de tubarão, porém é inofensiva ao homem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

AQUECIMENTO GLOBAL

Relatório sobre clima tinha erros, diz agência

A Agência Holandesa de Avaliação Ambiental reconheceu que o texto do relatório de 3 mil páginas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) tinha mais erros que o esperado. A agência afirma que nenhum deles afeta a conclusão fundamental: de que o aquecimento global causado pelo homem já está acontecendo. A agência aceitou responsabilidade por um dos erros do IPCC, ao informar, em 2005, que 55% do território da Holanda (foto) se encontra abaixo do nível do mar, quando a proporção correta é 26%. O relatório deveria ter dito que 55% está sujeito a inundações.

TECNOLOGIA LIMPA

Petrobrás firma parceria em biomassa

A Petrobrás anunciou acordo com a holandesa Bioecon para efetuar a transformação de biomassa de cana-de-açúcar em produtos. O acordo inclui o desenvolvimento de plásticos "verdes" e de biocombustíveis de segunda geração.