Cientistas britânicos desmistificam amor à primeira vista Uma equipe de cientistas britânicos desmentiu a popular idéia do amor à primeira vista e afirmou que são necessários, em média, 12 meses para alcançar "o verdadeiro amor". Os especialistas da Universidade de Bath (sul da Inglaterra) estudaram durante seis meses as relações amorosas entre pessoas que se conheceram pelo site de namoro "match.com". Segundo o estudo, o amor verdadeiro e profundo só foi observado em casais que mantiveram uma relação amorosa durante uma média de 12 meses. Para os especialistas, o amor verdadeiro é uma combinação de três componentes: paixão, intimidade e entrega. Dos 147 casais estudados, 61% disse que tinha altos níveis de intimidade, paixão e entrega. Para a maioria desses 61%, a média de duração da relação amorosa foi de 12 meses. O estudo concluiu também que os homens são mais propensos que as mulheres a encontrar o verdadeiro amor. Entre os consultados, 67% dos homens e 57% das mulheres disse experimentar o amor verdadeiro. Por sua vez, 16% dos entrevistados disse desfrutar de "amor companheiro", com altos níveis de intimidade e entrega, mas sem muita paixão. Intimidade Entre os casais que se conheceram há pouco tempo, a maioria disse não desfrutar do amor verdadeiro e esclareceu que seus níveis de paixão, entrega e intimidade eram baixos. Jeff Gavin, o médico que dirigiu a pesquisa, declarou que o amor "é um indicador importante do sucesso, estabilidade e satisfação de um casal". "O amor é um conceito multifacetado, mas foi estudado em nossa pesquisa como um conjunto de sentimentos de intimidade, paixão e entrega que se tem pelo companheiro. Até agora o ´amor´ não tinha sido estudado dessa maneira", acrescentou. "É importante que estudemos os fatores que influenciam a satisfação nas relações a dois quando estas se formam através da Internet", destacou Gavin. Por sua vez, Charlotte Harper, diretora do "match.com", mostrou-se "encantada" ao descobrir que muitos de seus clientes "encontraram o amor verdadeiro". "Confirma que a Internet e o e-mail facilitam a paquera e o romantismo", disse Harper. Segundo ela, seu grupo está trabalhando também com cientistas do Japão e Europa "para que possamos ampliar a pesquisa, inclusive no futuro".