Cientistas criam ferramenta que mede nível de diversão

Cientistas da Universidade do Sul da Dinamarca, em Odense, estão trabalhando em uma ferramenta capaz de analisar quanto uma pessoa se diverte durante jogos eletrônicos. A informação é da agência Magnet. Segundo o site da revista NewScientist, primeiro foi necessário descobrir o que faz um jogo ser divertido. Para isso, 56 crianças entre 8 e 10 anos foram chamadas para jogar Bug Smasher, um game em que a missão é destruir pragas que aparecem pelo cenário. Bug Smasher utiliza uma tecnologia chamada Playware, um protótipo construído de maneira semelhante a blocos de montar que permite aos programadores criar comandos diferentes em algo semelhante ao que pode ser visto em jogos como Dance Dance Revolution, da Konami, em que os jogadores dançam sobre em uma espécie de plataforma. Com várias versões do jogo, de velocidades e sons diferentes, as crianças relataram suas preferências e esses dados foram cruzados com a análise de seus batimentos cardíacos e informações sobre como elas jogaram. Os resultados foram utilizados na criação de uma ferramenta que pode prever quão divertido o jogo é. A idéia agora é criar jogos que monitorem em tempo real o grau de interesse do jogador e se auto-modifiquem, caso o usuário fique cansado, uma idéia ousada e que pode render, futuramente, uma nova evolução nos jogos.