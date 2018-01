Cientistas criam pinturas que mudam de acordo com humor Cientistas americanos e britânicos criaram pinturas artísticas digitais que mudam de acordo com o humor das pessoas que as vêem. A tecnologia reconhece o estado emocional da pessoa que está vendo a pintura e provoca mudanças na obra. Quando o espectador está zangado, a pintura ganha cores escuras e pinceladas fortes. Se ele estiver alegre, o quadro ganha tons vibrantes, com pinceladas leves. A equipe de cientistas responsável pelo projeto disse esperar que a tecnologia desenvolvida ofereça uma experiência interativa aos apreciadores de arte. Uma câmera colocada acima da pintura captura a imagem do rosto do espectador. A expressão facial é analisada por um programa de computador. O software detecta traços faciais marcantes, como a curvatura da boca, o enrugamento da testa e a amplitude da abertura dos olhos. A partir destes indícios, o programa calcula o estado emocional do espectador. Em tempo real, a imagem digital se adequa ao humor de quem a vê. Psicologia da imagem O pesquisador John Collomosse, do departamento de Ciência da Computação da Universidade de Bath, na Grã-Bretanha, disse que a equipe de cientistas estudou psicologia da imagem para entender como as variações de expressões faciais deveriam corresponder aos estados emocionais. O humor do espectador pode alterar a intensidade das pinceladas, a imagem de fundo e as cores do retrato. "Isso resulta em uma tela digital cujas cores e estilos variam suavemente, produzindo uma experiência nova de interação artística", disse Collomosse. Segundo ele, a vontade de fazer o projeto nasceu de uma pesquisa em arte sintetizada com fotos e vídeos. "Há muitas formas de arte que ainda não chegaram ao grande público, pois ainda são difíceis de se manipular. Há muitos parâmetros que precisam ser estudados." "Com nossa obra, o espectador pode usar sua expressão facial para definir os parâmetros. Eu acho que é uma área interessante. A fotografia digital realmente decolou, e há um mercado emergente para ferramentas para manipular imagens digitais", afirmou. A obra dos pesquisadores foi apresentada em uma conferência sobre animação não-realista na cidade de Annecy, na França.