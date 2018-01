Cientistas criam robô que dobra toalhas

Cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, construíram um robô que seria o primeiro protótipo capaz de dobrar toalhas já produzido. A tarefa, por mundana que possa parecer, é considerada dificílima para robôs, já que exige uma avaliação precisa das medidas da peça a ser dobrada, além de uma grande habilidade manual.

Assista à matéria da BBC Brasil

O robô desenvolvido na universidade da Califórnia leva entre 20 e 25 minutos para dobrar um toalha.

O professor de inteligência artifical da universidade de Sheffield, na Grã-Bretanha, Noel Sharkey, disse à BBC, em tom de brincadeira, que "é mais fácil pôr um avião no ar do que fazer um robô dobrar uma toalha".

No vídeo divulgado pela universidade pode-se ver como o robô avalia o tamanho de cada toalha antes de iniciar a sequência de movimentos.

De acordo com um dos inventores do equipamento, o professor Pieter Abbeel, do Departmento de Engenharia Elétrica e Ciências Aplicadas da Universidade da Califórnia, o avanço atual da tecnologia indica que dentro de dez anos robôs domésticos serão parte integrante das nossas vidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.