Cientistas criam robô que expressa emoções

Cientistas britânicos desenvolveram um robô capaz de demonstrar emoções e interagir com o ser humano. O Robô Coração, como a invenção está sendo chamada, é coberto de sensores que respondem a movimentos, barulhos e toque. O robô tem a aparência de um boneco de pano branco, com olhos, orelhas, nariz e um coração que pisca no lado esquerdo do peito. Quando tratado com carinho, ele segura o dedo humano com a mão, relaxa braços e pernas, pisca os olhos e tem batimentos cardíacos compassados. Mas ao ser sacudido com violência ou ao ouvir um grito, ele fica chateado. Seus batimentos cardíacos e respiração aceleram, seus olhos se arregalam e suas mãos se fecham. Os cientistas da Universidade de West England, em Bristol, afirmaram que seu objetivo ao criar o artefato era explorar como humanos reagem a uma máquina que "demonstra sentimentos". Eles afirmam que o robô é um dos primeiros a integrar uma nova era de "máquinas emocionais", que podem ser utilizadas em tratamentos médicos e para diversão. Um dos criadores da máquina, David McGoran prevê que o "meio boneco, meio máquina" é um exemplo de como robôs podem adotar cada vez mais características humanas. O Robô Coração está em exposição no Museu de Ciências em Londres, ao lado de outra criação de metal que imita uma aranha gigante. O "ic Hexapod" foi programado para reconhecer rostos e segui-los à medida que se movem. Como o Robô Coração, o ic Hexapod é um exemplo de invenções cada vez mais sofisticadas capazes de reconhecer e imitar o comportamento humano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.