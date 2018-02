Cientistas decidem matar 34 baleias encalhadas na África do Sul

Cientistas da África do Sul decidiram que será preciso matar 34 baleias que estão encalhadas na costa sul do país desde a manhã deste sábado, 30. Os animais estão na praia de Kommitjie, próxima ao Cabo da Boa Esperança. A medida é necessária, porque os animais resistem aos esforços da equipe para levá-los de volta ao mar e retornam à praia onde voltam a ficar encalhados. Foto: Reuters A chefe do grupo Ação e Proteção de Golfinhos, Nan Rice, informou à South African Press Association (SAPA, na sigla em inglês), que os voluntários conseguiram salvar 20 baleias, mas para os demais animais encalhados a única saída será a eutanásia. Segundo ela, as baleias devem ser mortas com um tiro na cabeça para evitar maior estresse. "Estou muito triste, mas esta é a coisa certa a se fazer", disse Rice. Uma baleia morreu hoje mais cedo enquanto a equipe de resgate, com centenas de voluntários, tentava retirar os animais da praia. O grupo enfrenta fortes ventos e grandes ondas nas águas geladas do Atlântico na tentativa de salvar baleias, que chegam a ter três metros de comprimento, muitas vezes sem sucesso. As autoridades sul-africanas enviaram seis dragas para ajudar a empurrar os animais de volta ao mar. "Sempre que conseguimos levar as baleias de volta para o mar, elas nada de volta para a praia", contou o porta-voz do Instituto Nacional de Resgate Marítimo, Craig Lambinon. Milhares de pessoas viajaram para a região na tentativa de observar o fenômeno, lotando as estradas de acesso à região. As autoridades pedem que eles deixem a área. A região onde ocorreu o encalhe é reconhecida como um importante ponto de observação de baleias durante o inverno. Os cientistas ainda não têm explicações para o fenômeno.