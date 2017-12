Cientistas dizem ter descoberto ''gene da altura''

Cientistas americanos e britânicos afirmaram ter descoberto o gene que influencia a altura das pessoas, de acordo com um estudo publicado na última edição da revista especializada Nature Genetics. Indivíduos portadores de duas cópias da versão "alta" do gene HMGA2 seriam até um centímetro maiores do que aqueles que têm duas cópias da versão "baixa". Os cientistas das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e a britânica Oxford, do Hospital Pediátrico de Boston, nos Estados Unidos, e da Escola de Medicina de Exeter, na Grã-Bretanha, afirmam que a descoberta pode auxiliar na compreensão da relação entre altura e doença. Os pesquisadores prevêem ainda que muitos outros genes que controlam a altura devem ser descobertos. Embora sempre tenha sido aceito que a genética determina a altura das pessoas, até hoje os genes envolvidos na questão permanecem um mistério. O estudo foi feito a partir da análise dos genomas de 5 mil europeus brancos, que doaram amostras de DNA e detalhes sobre as suas alturas e peso, para investigações sobre diabetes e doenças cardíacas. "Como a altura é uma característica complexa, que envolve vários fatores genéticos e não-genéticos, a descoberta nos fornece dados valiosos sobre a estrutura genética de outras características complexas, como diabetes, câncer e outras doenças comuns", afirmou o professor Joel Hirschhorn, da universidade de Harvard. A pesquisa indica que pequenas variações no gene HMGA2 têm um impacto sobre a altura dos indivíduos. Cerca de 25% europeus estudados portam duas cópias da versão "alta" do gene, enquanto uma proporção parecida tem duas cópias da variante "baixa". Uma cópia da versão "alta" parece acrescer 0,5 centímetro à altura do indivíduo, enquanto duas subiriam o acréscimo para quase um centímetro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.