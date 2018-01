Cientistas encontram rastros de mamífero ovíparo ''extinto''

Cientistas encontraram na Papua Nova Guiné uma espécie de eqüidna, mamíferos que põem ovos, que se julgava extinta. Em uma recente visita às Montanhas Ciclope, os pesquisadores descobriram tocas e trilhas feitas pela eqüidna de bico longo. A equipe de pesquisadores vai voltar à Papua Nova Guiné em 2008 para tentar encontrar e fotografar o animal. A expedição de um mês de cientistas da Sociedade Zoológica de Londres (ZSL, na sigla em inglês) envolveu uma viagem a partes das montanhas cobertas por floresta fechada, que permaneciam inexploradas nos últimos 45 anos. A espécie é conhecida dos biólogos apenas por um exemplar de 1961, que está em um museu da Holanda. Não era feito um registro deste animal desde que um botânico holandês coletou o único exemplar conhecido nas florestas das Montanhas Ciclope, em 1961. Como resultado pensava-se que a eqüidna Zaglossus attenboroughi - que tem o tamanho de uma caixa de sapatos - estava extinta. Mas enquanto a equipe Edge esteve na área, eles falaram com as tribos locais que afirmaram que viram a criatura em 2005. Os cientistas também descobriram buracos, provavelmente feitos pelo nariz da eqüidna no chão enquanto procuravam comida. O nome científico do animal é uma homenagem ao naturalista britânico David Attenborough. "Esperamos que David Attenborough fique satisfeito em saber que a espécie nomeada em sua homenagem ainda sobrevive nas florestas da Papua Nova Guiné", disse Jonathan Baillie, gerente do programa de Espécies de Evolução Distinta e Globalmente Ameaçados (Edge, na sigla em inglês). "A eqüidna de Attenborough é um dos cinco membros dos monotrêmatos (mamíferos que põem ovos) que habitaram a Terra no tempo dos dinossauros", escreveu Jonathan Baillie no blog do programa. "Este grupo inclui o ornitorrinco, o que ajuda a demonstrar como estes animais são diferentes de todos os outros mamíferos", acrescentou. Pouco se sabe sobre os hábitos do animal. Acredita-se que ele tenha hábitos noturnos, cavando para conseguir capturar vermes em meio aos detritos da floresta e então passando o dia descansando em tocas rasas. Quando ameaçada, acredita-se que a eqüidna, que vive sozinha, deixa os espinhos que cobrem seu corpo em pé para se proteger de predadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.