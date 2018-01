Cientistas espanhóis criam software que lê expressões faciais

Cientistas do Departamento de Inteligência Artificial da Escola de Computação da Universidade Politécnica de Madri, na Espanha, criaram um algoritmo que permite a um computador reconhecer as expressões faciais de seu usuário, segundo informações divulgadas pela agência Magnet. De acordo com o site The Inquirer, o programa é capaz de processar 30 imagens por segundo e, assim, analisar expressões faciais identificando estados emocionais como raiva, nojo, medo, felicidade, tristeza e surpresa. O Science Daily explica que o sistema divide o rosto da pessoa em diversas partes, monitorando os movimentos faciais até que consiga determinar a emoção subjacente, comparando com um banco de dado de 333 seqüências de expressões faciais de diversas pessoas. O software funciona tanto em vídeos já produzidos quanto com a ajuda de uma câmera. Embora ainda seja um protótipo, o sistema já pode ser rodado em computadores desktop ou laptops. Até o momento, a taxa de sucesso do software é de 89%, e o programa é capaz de trabalhar mesmo em ambientes de baixa luz, com rosto em movimento e câmeras mal enquadradas. Quando pronto, o invento poderá ser aplicado a diversos setores, como interfaces avançadas homem-máquina, melhorias em sistemas de e-commerce, e avatares que poderão se relacionar melhor com as pessoas que representam, o que pode trazer grandes benefícios ao mundo dos jogos eletrônicos, por exemplo. Embora este não seja o primeiro software de reconhecimento facial, é o mais completo até o momento, funcionando mesmo com adversidades e classificando as expressões de seus usuários.