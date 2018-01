Cientistas estão próximos da barreira do terahertz Por essa John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain, que inventaram o transistor em 1947, quando trabalhavam nos famosos Laboratórios Bell, não podiam esperar. Cientistas da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, acabam de quebrar o recorde de velocidade para um transistor de maneira surpreendente. Com uma freqüência de 845 Gigahertz, o novo dispositivo fez o até então recordista comer poeira, sendo mais de 50% mais veloz. Feito de fosfito de índio e de arseneto de gálio e índio - os transistores tradicionais são de silício ou germânio -, o novo dispositivo se aproxima da marca do terahertz, o ?cálice sagrado? que vem sendo buscado por diversos centros de pesquisa na área no mundo. O novo transistor será apresentado nesta quarta-feira, dia 13, na reunião da International Electronics Device, em São Francisco. ?A composição utilizada permite um aumento na velocidade dos elétrons e reduz tanto a densidade da corrente quanto o tempo de carregamento dos sinais elétricos?, explica Milton Feng, professor de Engenharia Elétrica e de Computação e um dos responsáveis pela montagem do novo transistor. Rapidez Com o dispositivo, o grupo de Feng atinge uma nova escala de operação. Transistores mais rápidos implicam em computadores mais rápidos, podem resultar em sistemas de comunicação sem fio mais seguros e na mais variada gama de sistemas eletrônicos com eficiência superior a dos atuais. Para construir o transistor de 845 Gigahertz, os pesquisadores tiveram que refinar o processo de montagem, de modo a poder contar com componentes de dimensões mais reduzidas do que os tradicionais. Um exemplo está na base do transistor, que tem apenas 12,5 nanômetros (bilionésimos de metro) de espessura. ?Com a diminuição da distância que os elétrons têm que percorrer, a conseqüência direta é o aumento na velocidade do transistor?, disse William Snodgrass, outro dos pesquisadores da Universidade de Illinois que participou da conquista do novo recorde de velocidade.