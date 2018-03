Cientistas pedem reconhecimento de nova era geológica O impacto provocado pelo homem no planeta tem sido tão extenso que teria iniciado uma nova época geológica, já chamada de Antropoceno. A idéia, lançada em 2000 por um vencedor do Nobel, ganhou força neste ano com a publicação de dois artigos científicos que pedem o reconhecimento da mudança. Oficialmente, vive-se uma época chamada Holoceno, que começou 11.750 anos atrás com uma série de mudanças climáticas e o fim de uma era glacial. Porém, geólogos propõem que a Revolução Industrial, no século 18, teve impactos profundos no planeta e pedem o reconhecimento oficial do Antropoceno pela Comissão Internacional de Estratigrafia. Os principais sinais são aumento da temperatura média global, transformações em padrões de erosão e sedimentação e no ciclo do carbono e acidificação dos oceanos, afirmam os especialistas Jan Zalasiewicz e Mark Williams, da Universidade de Leicester, na Grã-Bretanha, na última edição da revista GSA Today, da Sociedade Geológica Americana. Eles também lembram a crescente taxa de extinção de plantas e animais e o trânsito de espécies exóticas pelo mundo, de forma deliberada ou acidental. Outro artigo, publicado na revista Soil Science, foca apenas na infertilidade do solo para defender o Antropoceno. Segundo o cientista Daniel Richter, da Universidade Duke, nos Estados Unidos, o fato se torna uma grande questão científica e política quando mais da metade do solo terrestre é usado de forma exploratória pelo homem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo