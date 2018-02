Cientistas revelam ter encontrado fóssil de baleia que era 'monstro do mar'

Pesquisadores descobriram o fóssil de uma baleia com enormes e assustadores dentes que viveu há 12 milhões de anos.

Escrevendo na revista especializada Nature, os cientistas chamaram a criatura de Leviatã.

Acredita-se que a baleia tinha mais de 17 metros de comprimento, e que pode ter travado intensas batalhas com outras criaturas gigantes que viviam no mar durante o período.

Um fóssil do crânio da baleia, com três metros de comprimento, foi descoberto por pesquisadores no sul do Peru, em 2008.