Cilindro com 39 t cai sobre carro, mas ninguém se fere Uma estrutura cilíndrica metálica com 30 metros de comprimento e 39 toneladas, rolou de cima de um caminhão e caiu sobre um Fiat Uno na manhã de hoje, em uma das principais vias de acesso a Ponta Grossa, a cerca de 120 quilômetros de Curitiba, na região dos Campos Gerais do Paraná. Apesar de o automóvel ter sido esmagado, ninguém saiu ferido. O motorista do Uno, que servia como batedor para o caminhão, tinha saído para sinalizar as manobras.