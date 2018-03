Cillessen pede desculpas por explosão após ser substituído O goleiro Jasper Cillessen pediu desculpas aos seus companheiros de seleção holandesas e à comissão técnica por sua explosão momentânea em direção ao banco de reservas ao ser substituído pouco antes do fim da prorrogação da partida do sábado, que terminou em vitória da Holanda sobre a Costa Rica nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo.