Cinco cidades têm repasse de linha de saúde suspenso

A decisão atinge os municípios de Itaparica (BA), Dom Expedito Lopes (PI), Jardim do Seridó (RN), Guaporema (PR) e Viradouro (SP). O corte, que será mantido até a adequação das irregularidades por parte dos municípios, representa valores mensais que vão de R$ 7 mil, no caso da ESF de Guaporema; a R$ 49,9 mil, no caso da ESF de Itaparica. A suspensão vale a partir da competência financeira de abril de 2013.

O Ministério da Saúde informa que desde 2011 tem intensificado as medidas de controle sobre a aplicação dos recursos públicos. Em 2012, foram suspensas 3.006 Equipes de Saúde da Família, 2.598 Equipes de Saúde Bucal e 17.834 Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A apuração do Ministério da Saúde é realizada em parceria com órgãos de controle como CGU, Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), Advocacia-Geral da União (AGU), Ministérios Públicos, Departamento da Polícia Federal e Tribunais de Contas.

Entre as iniciativas adotadas para combater o desperdício e melhorar a gestão nos serviços públicos, o Ministério da Saúde cita, entre outros pontos, a realização de 1.339 auditorias por meio do Denasus em 2012 (aumento de 34% em relação a 2011). Essas auditorias resultaram em uma proposição de ressarcimento de R$ 162,9 milhões aos cofres públicos.