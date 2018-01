Cinco coisas para fazer em Santo Amaro

1. Estátua do Borba Gato – inaugurado em 1963 em homenagem ao bandeirante paulista de mesmo nome, genro de Fernão Dias, o monumento desperta ódios e paixões entre os paulistanos. Há os que criticam o mau gosto da obra e os que reconhecem na estátua um cartão-postal da cidade. Mas uma coisa é certa: difícil não se impressionar com o seu tamanho. A estrutura é do tamanho de um prédio de três andares e pesa 20 toneladas.

Altura 5700 da Avenida Santo Amaro

2. Shows e peças de teatro – na região, ficam o Credicard Hall (rebatizado de Citibank Hall) e o HSBC Brasil, projetados para receber shows de grande porte e apresentações teatrais. A programação do HSBC, por exemplo, já tem Maria Bethânia, Lulu Santos e Ringo Starr confirmados para 2015. Outra opção para assistir a boas peças e musicais é o Teatro Alfa, principalmente montagens infantis. O lugar também é referência por sua temporada de dança.

CredicaCitibank Hall

Avenida das Nações Unidas, 17955 - (11) 4003-5588

Teatro Alfa

Rua Bento Branco De Andrade Filho, 722 - (11) 5693-4000

HSBC Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 - (11) 4003 1212

3. Parque Severo Gomes – é um parque pouco frequentado, mas que tem uma boa estrutura para corridas, caminhadas e prática de ginástica. Também possui playgrounds e uma minibiblioteca de livros infantis. Foi inaugurado em 1989 como Parque Granja Julieta e, em 1992, recebeu o seu nome atual em homenagem ao político paulista, morto em 1992 no mesmo acidente aéreo que matou Ulysses Guimarães.

Todos os dias, das 7h às 19h (horário de verão até as 20h)

Rua Pires de Oliveira, 356 – (11) 5687-4994

4. Mercado de Santo Amaro - inaugurado em 13 de novembro de 1958, pelo então prefeito Adhemar Pereira de Barros, o Mercado Municipal de Santo Amaro ocupa uma área construída de 6.500 m² e ainda hoje é um importante centro de abastecimento da região de Santo Amaro e bairros próximos. Tem 25 boxes: quitandas, açougues, avícolas, peixaria, empórios, lacticínios etc.

Segunda a sábado, das 8h às 19h

Rua Padre José de Anchieta, 953

5. Sesc Santo Amaro – a unidade oferece uma ampla programação cultural, com shows, peças de teatro, exposições etc., além de inúmeras atividades esportivas em suas quadras e nas duas piscinas, uma semi-olímpica e outra infantil. Também tem um espaço para crianças até 6 anos brincarem. Vale consultar a programação!

De terça a sexta: 10h - 21h30 / Sábado e domingo: 10h - 18h30 / Segunda: fechado

Endereço: Rua Amador Bueno, 505 - Santo Amaro - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5541 4000