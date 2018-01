Cinco coisas para fazer no bairro da Lapa

1. Mercado Municipal da Lapa – criado em 1954, o mercado é um dos centros tradicionais de abastecimento da cidade e o passeio pelos seus boxes lembra o bom e velho comércio de rua. O prédio de forma triangular, em uma área construída de 4.840 m², foi considerado na época de sua inauguração um dos mais modernos da cidade. Destaque para o pastel e para o sem número de temperos que atraem os amantes da boa cozinha.

Segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado, das 8h às 18h

Rua Herbart, 47 - Lapa - (11) 3641 3946

2. Mirante da Lapa – o lugar tem uma vista privilegiada da cidade, principalmente para quem quer apreciar o pôr do sol. Possui ainda pistas para corridas ou caminhadas em meio a uma grande área verde. Muitos moradores passeiam com os cachorros por ali e há uma banca de jornais que já é considerada um dos “points” da região.

Próximo ao 1223 da Rua Cerro Corá

3. Estação Ciência – embora esteja fechado para obras, o lugar é um passeio obrigatório, ainda mais para quem tem filhos. O prédio, uma antiga fábrica reformada, abriga exposições educativas e interativas para aproximar a ciência (astronomia, geologia, geografia, biologia, tecnologia e humanidades) do cotidiano das crianças.

Fechado para reformas

Rua Guaicurus, 1394 - (11) 3871-6750

Site: http://www.eciencia.usp.br

4. Museu do Relógio – fundado em 1975 com exemplares da coleção particular de seu idealizador, o professor Dimas de Melo Pimenta, o museu passou a receber também doações e, hoje, conta com um acervo de cerca de 600 peças de todo o mundo. O espaço passou por reformas e em 2011 reabriu com novas atrações que mais parecem uma viagem no tempo. Entre as peças interessantes estão o relógio de sol, os cucos e o relógio-gramofone.

Segunda a sexta, das 9 às 11h30 e das 14h às 17h

Av. Mofarrej, 840 - (11) 3646-4000

Visitas precisam ser agendadas

Site: http://www.dimep.com.br/museu-do-relogio

5. Teatro Cacilda Becker - inaugurado em 1988, o teatro foi projetado para suprir uma demanda por centros culturais na zona oeste da cidade, sendo o único da Prefeitura na região. Reinaugurado em 2009 após reformas, o teatro é uma excelente opção no bairro e exibe uma variedade de espetáculos durante o ano. O nome é uma homenagem à atriz Cacilda Becker, um mito do teatro brasileiro.

Rua Tito, 295 – Lapa - (11) 3864-4513