Cinco coisas para fazer no bairro do Morumbi

1. Palácio dos Bandeirantes

Edifício-sede do governo do Estado de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes disponibiliza um amplo acervo histórico e artístico para a visitação do público, com obras de artistas como Portinari, Antonio Henriqye, Djanira Motta e Silva, Aldemir Martins, entre outros. O palácio é residência oficial do governador e abriga quatro secretarias de estado, a Casa Civil e a Casa Militar.

Av. Morumbi, 4.500 Fone: (0xx11) 2193-8282. Entrada franca 2. Estádio do Morumbi Projetado pelo arquiteto José Artigas, o Morumbi é o maior estádio particular do Brasil, com capacidade para cerca de 60 mil pessoas. Sede do São Paulo Futebol Clube, o local está disponível para visitas de terça a domingo, exceto em dias de jogos. As visitas têm duração de uma hora e meia. Terça a domingo, das 10h às 17h (de hora em hora)

3. Capela do Morumbi

Construção rústica de taipa de pilão, esta capela pertencia à antiga Fazenda Morumby, assim como a sede do terreno, que foram reformadas pelo arquiteto Gregori Warchavchik e tombadas em 2005. A edificação integra o Museu da Cidade, que reúne outros conjuntos arquitetônicos espalhados em outras 16 localidades. O local contém um acervo de interesse histórico sobre a cidade de São Paulo.

4. Casa de Vidro

Uma das primeiras residências do bairro foi a Casa de Vidro, projetada por Lina Bo Bardi no início dos anos 1950, um marco da arquitetura moderna paulistana. O jardim da casa, em um terreno de 7.000 m2, no Morumbi, é raro exemplo de conservação da mata brasileira. Hoje abriga a sede do Instituto Lina BO e P.M.Bardi, criado em 1990. É constituído de obras de arte, móveis, documentos, objetos, cerca de 7.500 desenhos de Lina e 17.000 fotografias, além do arquivo pessoal de ambos.

Rua General Almério de Moura, 200 - (11) 3743-3875

5. Parque Alfredo Volpi

Antes conhecido como “Parque do Morumbi”, o Alfredo Volpi possui 142 mil m² de Mata Atlântica no meio da capital paulista. Ali convivem aproximadamente 110 espécies de fauna, sendo a maioria aves. O parque conta com considerável estrutura, reunindo uma pista de cooper de mil metros, trilhas para caminhadas, áreas para piquenique, playgrounds, bebedouros, sanitários, estacionamento e bicicletário.

Avenida Eng. Oscar Americano, 480 - (11) 3031-7052

Vistas guiadasPraça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - (11) 3739-5222Terça a domingo, das 9h às 17hSegunda a sexta, das 10h às 15hTodos os dias, das 6h às 17h30