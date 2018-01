Cinco coisas para fazer no Campo Belo

1. Museu da Lâmpada – inaugurado em 2012, criado pelos sócios fundadores da GIMAWA, uma das principais revendedoras de materiais elétricos, projetos e consultoria na área, o museu reconta a história da iluminação desde a descoberta do fogo e invenção da lâmpada até as mais modernas tecnologias que vemos hoje.

Segunda a sexta, das 9h às 18h (fechado no fim de semana)

Site: http://www.museudalampada.com/

Av. João Pedro Cardoso, 574 - (11) 2898-9358

2. Balneário Jalisco – o centro esportivo municipal possui 7800 m² e oferece espaço para judô, polo aquático, jiu jitsu, futsal, atletismo, entre outras modalidades. No fim de semana, o lugar é bastante concorrido no verão por causa das piscinas adulto e infantil. Mas antes é preciso fazer o exame médico gratuito. Também é possível se inscrever gratuitamente nas aulas de hidroginástica e natação.

Todos os dias, das 8h às 17h

Rua Rodes, 112 – Vila Santa Catarina – (11) 5031-6097

3. Tour alemão – a colonização alemã deixou marcas no bairro, onde você pode comer em restaurantes da tradicional culinária do país. Um dos mais bem avaliados é o Die Meister Stube, dentro da Associação Católica Kolpinghaus. No bairro, você ainda pode dar uma espiada nas obras da livraria alemã Bücherstube. Nos arredores, também há o centro de tradições alemão mais antigo de São Paulo, a Sociedade Filarmônica Lyra.

Die Meister Stube

Segunda a sábado, das 12h à 00h, domingo, das 12h às 23h

Rua Barão Do Triunfo, 1213 - (11) 5536-4982

Livraria Alemã Bücherstube

Segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado, das 9h às 13h

Rua Bernardino de Campos, 215 - (11) 5044-3735

Sociedade Filarmônica Lyra

Rua Otávio Tarquínio de Souza, 848 - (11) 5041-2628

4. Campo de golfe – os moradores do Campo Belo ainda não tem um parque para chamar de seu, mas podem curtir o FPG Golf Center. Inaugurado oficialmente em 2000 pela Federação Paulista de Golfe, o clube é o primeiro campo público construído em área privada no Brasil.

Segunda, das 14h às 22h, terça a sexta, das 7h às 22h, fim de semana, das 7h às 20h

Rua Deputado João Bravo Caldeira, 273 - (11) 5070-4704

5. Shows de jazz – nos arredores do Campo Limpo, próximo ao Shopping Ibirapuera, há muitos bares com boa música. Um exemplo é o Bourbon Street, que recebe apresentações musicais diárias de jazz e blues, mas sem deixar outros gêneros de lado, como a MPB e os ritmos de música latina.

Rua dos Chanés, 127 - (11) 5095 6100

Site: http://www.bourbonstreet.com.br/