Cinco coisas que seu celular terá em 2008

A impressão final passada pela feira de celulares World Mobile Congress, que ocorreu durante esta semana em Barcelona, na Espanha, foi resumida desta forma em reportagem do jornal El País: os smartphones, capazes de ler e-mails e acessar a internet, deixarão de ser privilégio de executivos. Presidente da Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo, mostra novidade em Barcelona. Foto: Albert Gea/Reuters VEJA TAMBÉM Celular do Google faz sua estréia em feira de Barcelona Feira em Barcelona apresenta novidades em telefonia celular Site oficial do evento A edição deste ano do evento foi a mais convergente da história, com temas como internet e Wi-Fi superando os lançamentos de equipamentos. O Google, por exemplo, uma empresa tipicamente de internet, foi uma das estrelas, com o software livre para celulares Android. O jornal espanhol listou cinco coisas que qualquer telefone celular é capaz de ter em 2008 - e que mudam a perspectiva da comunicação interpessoal. Veja: 1 - Equipamento multimídia de bolso É comum hoje um celular reproduzir arquivos de música em MP3, mas se tornará comum a exibição e armazenamento de vídeos em altíssima resolução/qualidade de som. Praticamente um reprodutor Hi-Fi de bolso. 2 - Internet rápida e (quase) de graça Qualquer telefone do World Mobile Congress tinha conexão HSDPA, equivalente à banda larga dos computadores. Mas está se tornando comum a habilitação de tecnologia Wi-Fi (sem fio) nos celulares para acessar a web. Assim, será possível se conectar a partir de Hotspots (pontos de conexão wireless) sem pagar nada por isso, direto com um celular. É uma ferramenta comum nos laptops. 3 - Messenger, Orkut ou Flickr pelo celular Fabricantes de celular estão focando a usabilidade e desenho dos modelos na aceitação de serviços prestados originalmente na web, como redes sociais. A própria Nokia arrisca sua entrada no mundo online com portal própria de conteúdo e serviços. Participar da vida digital não terá mais a dependência de um terminal de computador. 4 - Se perder nunca mais GPS integrado ao telefone é tendência que vem se popularizando, apesar de ainda reservada para modelos mais avançados. Apesar disso, serviços via web como o Google Maps ficam mais acessíveis com conexões de alta velocidade, como a 3G. Por isso, o celular tende a se transformar também em guia pessoal. 5. Telas sensíveis ao toque As interfaces táteis deixaram de ser exclusividade da Apple ou HTC. Agora já estão por todas as partes, tamanhos e preços. O futuro aponta pra o fim do teclado convencional e a relação de contato entre o celular e o dono, o que significa mais usabilidade, velocidade de digitação e edição, além de ser mais amigável.