Cinco curiosidades sobre o bairro do Morumbi

1. Sede do governo foi projetada para ser universidade

A residência oficial e sede do governo do Estado de São Paulo foi planejada, originalmente, para abrigar a Universidade "Fundação Conde Francisco Matarazzo". Problemas financeiros interromperam a obra, iniciada em 1955. É apenas em 1964 que a construção se torna o Palácio dos Bandeirantess, após uma longa negociação do poder público.

2. Bairro abriga rede hospitalar de referência

O Morumbi abriga uma ampla rede hospitalar, com destaque para o Hospital Albert Einstein, construído pela comunidade judaica em 1955. A instituição é a única a ser reconhecida pela Joint Commission International, uma das principais certificadoras de serviços de saúde no mundo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Origem do nome não tem consenso

Embora não exista consenso entre os especialistas para o significado da palavra Morumbi, duas hipóteses são consideradas mais fortemente, com predomínio da primeira. De acordo com um grupo de pesquisadores, a palavra teria origem tupi-guarani e significaria "morro ou colina verde". Para outra corrente Morumbi quer dizer “rio de peixes grandes”.

4. Paraisópolis lotaria o Estádio do Morumbi

Segundo o Censo do IBGE de 2010, os cerca de 55mil moradores da segunda maior favela de São Paulo – a de Paraisópolis, localizada no Morumbi – lotariam o Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

5. Arquiteta famosa construiu a primeira casa

Uma das primeiras residências do bairro foi a Casa de Vidro, projetada por Lina Bo Bardi no início dos anos 1950, um marco da arquitetura moderna paulistana. Hoje abria o instituto que leva o seu nome e o do marido Pietro Maria Bardi. As obras mais conhecida de Lina BO são a sede do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e o prédio do Sesc Pompeia.