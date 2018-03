Cinco oficiais de Justiça são presos por cobrar propina em Bauru e Jaú

Uma operação realizada nesta segunda-feira, dia 6, em Bauru e Jaú, cidades no interior paulista, resultou na prisão de nove pessoas. Cinco são oficiais de Justiça que receberiam propina para acelerar processos de apreensão de veículos com prestação em atraso. Os outros presos são uma advogada e três empresários donos de escritórios de cobrança. A investigação começou no meio do ano passado e teve à frente o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Para cada vez que apressasse a localização e a retomada do veículo, o oficial ganharia entre R$ 300 e R$ 750. A operação foi denominada "Injustiça" e teve o apoio de 28 policiais militares, resultando também na apreensão de computadores, documentos e uma arma. Os envolvidos responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de formação de quadrilha. Os que trabalham no fórum foram afastados do cargo e podem perder a função em definitivo. De acordo com o Gaeco, um dos nove presos também é suspeito de atuar em um esquema de compra de votos na eleição passada e estaria ainda ligado ao narcotráfico.