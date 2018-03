Cinco presos fogem por túnel em penitenciária no MA Cinco presos fugiram do Complexo penitenciário de Pedrinhas por meio de um túnel. Os fugitivos estavam encarcerados nas celas 7 e 8 do Bloco A, do presídio São Luís I, uma das oito unidades prisionais que forma o Complexo, e escaparam por volta das 5h15 da madrugada desta quarta-feira, 07. O túnel que os presos escavaram tinha cinco metros de comprimento e dava acesso a uma caixa de esgoto, do lado de fora do presídio. Os indícios encontrados pelos policias mostram que, da caixa de esgoto, os cinco presidiários entraram em um matagal na tentativa de continuar a fuga.